Dimaro saluta il Napoli con l’alfabeto | A come attesa dei tifosi; Z come Zorro il segno che vuole lasciare Conte

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilha terminato il ritiro a(Tn) e ora avrà tre giorni di riposo prima di cominciare quello a Castel Di Sangro. La Val Di Sole, con un comunicato,la società in maniera originale e creativa. L’originale comunicato della Val Di Sole perre il“Si chiude il sipario sul ritiro 2024 delin Val di Sole. Undici giorni di grande fatica per i calciatori partenopei, torchiati sul campo di Carciato da Antonioe dal suo staff, undici giorni d’entusiasmo per i tantisaliti in Trentino per sostenere gli azzurri, a caccia del riscatto dopo un’annata deludente. Il cammino delriparte dal Trentino, noi invece dalla lettera A, per arrivare sino alla Z, per ripercorrere il ritiro. A: era tanta per capire se ilpost stagione avrebbe richiamato un gran numero di persone aFolgarida.