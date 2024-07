Corrotto incapace sempre nel suo scantinato il peggiore di tutti i tempi | Biden si ritira Trump lo distrugge

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Passo indietro: Joesidalla corsa alla Casa Bianca. L'annuncio, nell'aria, arriva poco prima delle 20, ora italiana, di domenica 21 luglio. Il presidente spiega di farlo "nell'interesse del Paese e del partito" e aggiunge che spigherà le ragioni in settimana. Dunque, annuncia di appoggiare la corsa di Kamala Harris, sua vicepresidente., insomma, non regge all'onda d'urto: i suoi guai di salute e la fronda, ormai enorme, nel suo stesso partito che chiedeva il ritiro ha la meglio. Non tenterà la corsa per il bis alla Casa Bianca, corsa che dopo il confronto tv con Donalde l'attentato subito dal tycoon, oggettivamente, era una missione impossibile. Ecommenta immediatamente, con toni durissimi, il ritiro di "sleepy Joe", così come lo hachiamato.