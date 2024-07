Come finisce il film Hot Summer Nights | come un uragano…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 21 luglio 2024) Alla fine delHot, il successo del business di Daniel e Hunter e le tensioni crescenti nelle loro vite si intrecciano con l’arrivo imminente dell’uragano Bob, che presto colpirà Cape Cod. Daniel decide di iniziare a vendere cocaina senza informare Dex, ma Dex lo scopre e ordina a Hunter di ucciderlo. Hunter avverte Daniel di fuggire e di non tornare mai più. Quando Dex trova Hunter, lo uccide. Durante la tempesta, Daniel si precipita a casa di McKayla, ma lei è partita per riconciliarsi con Hunter: McKayla trova il corpo del fratello poco dopo l’omicidio e fugge dalla città. Secondo il narratore, Daniel e McKayla non sono mai più stati visti. Hot Sumemrè ambientato nel 1991 e haprotagonista Daniel, un adolescente impacciato che viene mandato dalla madre a trascorrere l’estate con la zia a Cape Cod dopo la morte del padre.