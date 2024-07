CIO valuta proposta per i Giochi olimpici giovanili invernali 2028 in Italia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Parigi, 21 lug – (Xinhua) – Il Comitato olimpico internazionale (CIO) ha invitato il Comitato olimpicono a un dialogo mirato ieri per esplorare unaper i(YOG)delin. Il consiglio esecutivo del CIO ha nominato Dolomiti Valtellina, e i suoi partner regionali in Lombardia, Trentino e Veneto, come gli ospiti preferiti per la prossima edizione dei. Il progetto si basera’ sulle eredita’ deidi Milano-Cortina 2026. La futura commissione ospitante analizzera’ tutti gli elementi strategici e tecnici del progetto e riferira’ al consiglio esecutivo del CIO verso la fine dell’anno. Se tutti i requisiti per ospitare isaranno soddisfatti, Dolomiti Valtellinasara’ poiper l’elezione da una futura sessione del CIO.