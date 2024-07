Aria condizionata in camera da letto fa bene? Pro e contro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024) Quando arriva il caldo si accendono i condizionatori, ma è suggeribile tenerli accesi anche di notte: i pro e inel farlo L’estate non solo è iniziata, ma da un mese a questa parte si sta esprimendo con temperature eccezionali che rendono difficoltosa la vita quotidiana. Dalla mattina, fino alla sera si è costretti a confrontarsi con un caldo torrido che leva il respiro e rallenta i nostri movimenti. La soluzione è nelle case di tutti, tra condizionatori e ventilatore. Ma la notte come si fa? Ormai anche dormire è diventata una missione. Quando l’afa e l’umidità prendono il sopravvento, perfino trovare il sonno è complicato. A quel punto viene spontaneo individuare in tutto ciò che emaniuna fonte di salvezza. I pro e inel tenere accesi ventilatori e condizionatori (Pixabay) – Notizie.