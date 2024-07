Zheng-Muchova in tv | data orario canale e diretta streaming finale Wta Palermo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Qinwense la vedrà contro Karolinanelladel WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Non poteva esserci match migliore per l’atto conclusivo a, dove a contendersi il titolo saranno la prima e la seconda testa di serie, nonché la campionessa in carica e una giocatrice tornata da poco da un infortunio. Sulla carta non si tratta di un match da 250 visto l’alto livello delle due giocatrici, ma per stavolta a godersele sarà il pubblico di, pronto ad assistere ad un incontro che si preannuncia davvero imperdibile.ha vinto l’unico precedente, nel 2022 sulla terra rossa di Madrid. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Le due finaliste scenderanno in campo domenica 21 luglio alle ore 20.30.