WWE | Booker T elogia il regno di Damian Priest

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 luglio 2024) la Superstar WWEdetiene il World Heavyweight Championship dalla seconda notte di WrestleMania XL, dove per vincerlo ha incassato la valigetta ottenuta a Money in the Bank su Drew McIntyre, al termine del match di quest’ultimo contro Seth Rollins. Da allora il wrestler 41enne ha difeso con successo la cintura contro avversari del calibro di Jey Uso e dei due ex campioni Seth Rollins e Drew McIntyre. A tessere le lodi dell’atleta di origine Portoricana è statoT in un recente episodio del podcast Hall of Fame, l’ex WCW Champion si è soffermato sulla capacità didi difendere il titolo senza l’aiuto del Judgment Day e secondo lui ciò lo rende una star di prima grandezza. Ecco un estratto: “) sta facendo un ottimo lavoro.