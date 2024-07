Vinicius il calciatore-agente | in molti degli acquisti del Real c’è il suo zampino As

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024)alè molto più di un semplice. Quando può usa la sua influenza e mette lonel mercato per aiutare ila fare i suoi. Ne parla As che lo definisce una specie di dirigente non ufficiale: “Perl’estate è sinonimo di spiaggia, sole e vacanze. Per altri, invece, è un periodo eccitante per una cosa: il mercato. Elo sa bene. Il brasiliano è diventato uno dei principali agenti non ufficiali delMadrid. La sua influenza ha contribuito a portare alla Casa Blanca alcuni dei giocatori più ricercati del club. Bellingham, Endrick, Mbappé e persino Alphonso Davies sono stati contattati dall’“”. Dopo una stagione che lo inserisce tra i possibili vincitori del prossimo Pallone d’Oro, una delle stelle, Mbappé, con cui Vini ha presto instaurato un rapporto, è arrivato a Madrid”.