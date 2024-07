Ultime Notizie Roma del 20-07-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)dailynews radiogiornale ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio problema di aggiornamento al software di sicurezza e prodry che ha messo nei guai milioni di utenti di Microsoft Windows nel mondo dalle compagnie aeree ferroviaria banche borse ospedali aerei a terra dall’Europa agli Stati Uniti oltre i voli cancellati compresi 60 vita si scusa il CEO di cross Strike il cui titolo cede oltre il 15% Avoltri ti invio di contrattazioni penalizzata anche Microsoft che c’è del 19 100 secondi direttore generale dell’ agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno frattasi serviranno 24 ore per tornare alla normalità cronaca almeno 3 persone tra cui un bambino sono morte altre sono rimaste ferite in un attacco missilistico Russo su un parco giochi amico live nel sud dell’Ucraina Lo ha reso noto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj su telegram ...