Trump parla con Zelensky | Metterò fine alla guerra Porterò la pace nel mondo

(Di sabato 20 luglio 2024) Donalde il presidente ucraino Volodymyrhanno avuto una conversazione telefonica venerdì, durante la quale l’ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver promesso di “porre” tra Ucraina e Russia se fosse rielettoCasa Bianca.Leggi anche: “Uno schiaffodemocrazia”. Salvini durissimo su rielezione della Von der Leyen. “Tradito il voto popolare”: “lanel, candidato presidenziale repubblicano, ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social: “Come vostro prossimo presidente degli Stati Uniti,lanele porròche è costata così tante vite”. Spesso,sostiene di poter risolvere rapidamente il conflitto in Ucraina se tornasse al potere, ma non fornisce dettagli su come intenderebbe farlo.