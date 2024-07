Tabellone ATP Kitzbühel 2024 | Matteo Berrettini orizzonte Tabilo in un cammino complicato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) Sorteggiato ildi uno degli eventi con maggiore ricchezza storica del circuito ATP, quello che si gioca a, là dove le montagne circondano uno dei luoghi più belli della stagione. Tante volte anche gli italiani si sono fatti valere, l’ultimo della serie Paolo Lorenzi nel 2016, quando sconfisse in finale il georgiano Nikoloz Basilashvili. Questa sarà l’ultima volta qui di Dominic Thiem: ammesso che riesca a battere l’argentino Thiago Agustin Tirante, per lui potrebbe esserci il remake della finale di un anno fa, quella persa dlal’argentino Sebastian Baez, ma che sembrava aver dato speranze circa il suo pieno recupero. Non è stato così: quest’anno sarà il suo ultimo. Nella parte bassa delc’è, che torna a sei anni di distanza dall’unica partecipazione con annessi quarti di finale (persi con il cileno Nicolas Jarry).