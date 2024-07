Si muore di caldo e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) di Stella Saccà La signora con il pareo lilla, a pochi metri da me, in spiaggia, si lamenta del. C’è molta umidità, dice. Il marito le dà ragione. E riportano le loro teste in basso, lei su un libro di cui non riesco a leggere il titolo – perché non trova pace e si sposta di continuo – lui sulla settimana enigmistica. Dopo pochi minuti di silenzio, lui le chiede aiuto per una soluzione. Lei risponde che non lo sa. “Mi mancaquesta”, dice allora lui. “Cerca sul telefono”, dice allora lei. “Ma che me frego da?”, chiede lui. “Ao’ fa’ come te pare allora, lasciala in bianco”. Il signore prende il telefono, non so se la moglie lo abbia convinto o meno. “Mamma mia, sta cosa che hanno bombardato un ospedale di bambini Non ce se crede”, dice lui. La moglie chiede chi. “La Russia. Più di trenta morti. Ma come se fa, i bambini”. “Maledetti”, commenta lei.