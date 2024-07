Scontro sulla FiPiLi coda verso il mare nel tratto pontederese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Pontedera, 20 luglio 2024 – Mattinata difficilestrada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Non bastava il traffico intenso del sabato mattinail: ci sono messi due incidenti, tutti e due nel. Il secondo di questi, intorno alle 11,30, è avvenuto tra Pontedera e Ponsacco dove si sono formati 5 chilometri dia seguito di un tamponamento tra un’auto a metano e un pulmino in direzione. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia stradale i vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Lotti di Pontedera per accertamenti.