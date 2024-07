Rugby | L’Italrugby chiuderà il tour estivo con il Giappone

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Due partite andate in archivio per l’Ital. Una fortemente negativa, mentre l’altra estremamente positiva. Dopo aver disputato una brutta gare contro Samoa, gli Azzurri di Gonzalo Quesada hanno sconfitto perentoriamente Togo. L’ultimo incontro (domani) di questosi giocherà in, a Sapporo, contro la compagine del Sol Levante con l’obiettivo di macinare punti pesanti in ottica ranking mondiale. Un focus che gli italiani dovranno raggiungere. Ital, le dichiarazioni del CT Gonzalo Quesada: “L’ultimo test mi ha soddisfatto” (Credit foto – pagina Facebook Federazione Italiana, FIR)“Sono soddisfatto della partita. Abbiamo potuto trovare condizioni di allenamento decisamente migliori a Auckland questa settimana. Sono molto contento della reazione dei ragazzi dopo la partita di Samoa. Ci siamo allenati da subito con tanta qualità.