Provoca un incidente con l’auto della mamma e fugge | denunciato

(Di sabato 20 luglio 2024) Un piratastrada identificato e, un giovane deferito alla autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Carabinieri sempre in prima linea per prevenire e reprimere i reato e le condotte stradali pericolose. A tal proposito i carabinieri di Monterubbiano hannoalrità giudiziaria un pregiudicato del posto di 24 anni, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo averlo controllato in seguito a un sinistro stradale, durante il quale autonomamente aveva perso il controllo del, andando a sbattere contro il guardrail. A seguito degli accertamenti, nelle due prove effettuate, è stato rilevato un tasso alcolico di 1,84 g/l. Di conseguenza, gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.