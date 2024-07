Previsioni Meteo per Sabato 20 Luglio 2024 | Italia tra Caldo Intenso e Temporali Localizzati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 20 luglio 2024)20sarà caratterizzato da condizionivariabili in tutta, con ondate dial Centro-Sud esparsi al Nord. Le temperature continueranno a rimanere elevate, soprattutto nelle regioni meridionali, dove si raggiungeranno picchi superiori ai 35°C. Nel Nord, invece, l’instabilità atmosferica porterà a fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi. Ecco lecomplete. Ondate di Calore al Sud e nelle Isole Crediti: Elements Envato -VelvetMagLeper20indicano che il Centro-Sude le Isole saranno ancora una volta protagoniste di un’ondata di calore intensa. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con punte che potranno superare i 35°C, in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia. Ilsarà accompagnato da un’umidità elevata, aumentando la sensazione di afa.