Mosca accerchiata | gli USA mandano missili ipersonici in Germania

(Di sabato 20 luglio 2024) A seguito del vertice NATO a Washington, in pieno stile da Guerra Fredda, lae gli USA hanno firmato un accordo che prevede a partire dal 2026 l’invio dia lungo raggio a Berlino, come i SM-6 e i Tomahawk , e nuove armi ipersoniche in via di sviluppo, in grado di colpire il territorio russo. Gli USA dunque accerchiano/FOTO ANSAMa se da una parte si assiste alle continue pericolosissime accelerazioni della NATO da una parte, dall’altra c’è oggi chi intravede nell’arrivo di Trump alla Casa Bianca a Novembre, una pace possibile entro l’autunno. Il presidente Zelensky infatti, dopo anni di guerra, ha auspicato la presenza di una delegazione russa al prossimo summit sulla pace. Che guarda caso si prevede possa avvenire proprio a Novembre.