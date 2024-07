Modà Kekko Silvestre annuncia lo stop sui social | la reazione dei fan FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 luglio 2024), il frontman della famosa band italiana hato lo. Il gruppo aveva rilasciato l’ultimo videoclip, “Foglietto col tuo nome”, quasi un anno fa, a settembre 2024. Da lì sarebbe dovuto iniziare il countdown per il nuovo album. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio dello. ( dopo le) Leggi anche: Bimba dimenticata in auto, cosa è successo dopo il dramma: i messaggi per i genitori Leggi anche: Agnese morta di caldo in auto, il difficile annuncio dei genitori alla sorella, il cantantelo, il cantante della famosa band italiana hato loe lo ha fatto condividendo un post a cuore aperto sul suo profilo Instagram.