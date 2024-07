Marotta | Annuncio Lautaro Martinez fissato! Gudmundsson? Non al caso nostro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Beppe, presidente dell’Inter ha parlato del rinnovo di. Poi le sue parole anche su Albert. RINNOVO E MERCATO – Beppe, intervistato da Sky Sport, ha risposto alla domanda sulla situazione contrattuale legata ae su: «Già fatta, abbiamo raccolto le firme, dobbiamo dare l’ufficialità quando lui torna nel giro di una settimana-due. Abbiamo confermato l’organico dell’anno scorso, inserendo tre pedine importanti. Abbiamo un ottimo allenatore, uno staff tecnico-dirigenziale di alto livello e dei grandissimi tifosi.? Non fa al. Conte bravo allenatore, metterà tutte le sue capacità a disposizione in una realtà bella come Napoli. Sicuramente bisogna annoverarla tra le candidate per lo scudetto».