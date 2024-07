LIVE Atletica Diamond League Londra 2024 in DIRETTA | vittoria per Fabbri con 22 52m in pedana Iapichino!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI U18 DIALLE 9.00 E ALLE 15.30 Il programma delladi16:05con record del meeting e record nazionale nei 3000m per Dominic Lokinyomo Lobalu (7.27.68), secondo Grant Fisher (7.27.99) e terzo Edwin Kurgat (7.28.53). 16:02 Gara assai sottotono quella dell’alto maschile: a 2.30m restano in gara solo Hamish Kerr e JuVaughn Harrison. 16:00 Purtroppo è arrivata l’eliminazione a 4.75m per Roberta Bruni. L’azzurra ha chiuso al settimo posto con un ottimo 4.65m. 15:57 Nel salto maschile guida Hamish Kerr, unico a non aver ancora sbagliato, con 2.26m. 15:54 Larissainizia con 6.63m. 15:53 Nel frattempo è partita anche la finale dei 3000m, gara non olimpica. 15:52 Malaika Mihambo apre la gara del lungo con un ottimo salto a 6.87m.