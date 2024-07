La Notte delle Civette | Liberazioni da guinness

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Grande festa giovedì sera al Pettirosso per la 15ª edizione della ‘’, un appuntamento sempre molto atteso da piccoli e grandi. Quasi 40 le giovaniche sono state liberate, ‘scomparendo’ nellavolando dalle mani dei bambini. Soddisfazione espressa anche dai volontari del Pettirosso: "La serata rappresenta il coronamento di tanto lavoro fatto – afferma il presidente Piero Milani –. Gli esemplari provengono da zone esterne alla provincia, da cui difficilmente possono essere ricollocate. Adesso che sono stati liberati, ‘satellitano’ intorno al Centro, prima di disperdersi. Intanto noi continuiamo a dare loro da mangiare fintanto non si sentono sicure". I piccoli appassionati della natura hanno potuto conoscere inoltre altri esemplari della natura dal vivo, ossia le api del Centro, operanti in arnie dalle pareti trasparenti".