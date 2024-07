La Mer lancia la sua nuova luxury skincare notturna al costo di 610 sterline

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 luglio 2024) Il marchio di lusso La Mer, noto per i suoi prodotti dianti-età premium, hato unacrema notte che promette di ridefinire il concetto di cura della pelle. Il nuovo prodotto, chiamato Genaissance de la Mer: The Concentrated Night Balm, è il più recente arrivo nella linea di soluzioni di alta gamma del brand, e punta a potenziare il processo di rinnovamento della pelle durante il sonno. La MerlaIl Genaissance de la Mer: The Concentrated Night Balm è formulato con ingredienti esclusivi come il Crystal Miracle Broth e il Genaissance Ferment, sviluppati per accelerare il rinnovamento della pelle, aumentare l’idratazione e riparare la barriera cutanea. Tra gli altri ingredienti chiave troviamo l’MRA-3, un complesso marino che funge da alternativa al retinolo, combinando estratti di finocchio di mare e alghe brune.