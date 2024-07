Kvaratskhelia giocherà con la 7 di Ronaldo e Guti addio al 77 Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2024)con la 7 dial 77 (). Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Kvara 7 bellezze si prepara a tornare al centro del mondo azzurro con il suo numero talismano. E intanto se ne va in cima con la bicicletta, in Georgia: ha pedalato per un po’ di chilometri in salita, in mezzo alla natura, e poi ha documentato sui social l’impresa firmata con degli amici e l’immancabile compagno di nazionale, Zuriko Davitashvili. Da scalatore del Caucaso a mezzofondista degli Appennini sarà un attimo: dalla prossima settimana si immergerà negli allenamenti della squadra a Castel di Sangro, dove da giovedì andrà in scena il secondo ritiro estivo, e comincerà a dare del tu alla fatica e al nuovo modulo. Il 3-4-2-1. Antonio Conte lo ha preteso e blindato.