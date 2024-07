Joe Jonas pubblica il nuovo singolo Work It Out

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) FuoriIt Out, ildi Joe, live ad Assago a settembre con iBrothers FuoriIt Out, ildi Joe, cantautore, attore e produttore nominato ai Grammy Award. L’uscita anticipa l’attesoalbum dell’artista, Music For People Who Believe In Love, disponibile dal 18 ottobre. Si tratta del suo primo progetto solista dopo 13 anni. SulJoeha dichiarato: «“It Out” è un inno personale per quando ho pensieri intrusivi o assillanti, per aiutarmi a rompere il loro incantesimo e riportarmi a vivere nel presente. È umano provare sentimenti di disagio; nessuno è sempre felice al 100%. Questa è una canzone per uscire dal proprio flusso interiore e tornare alla persona che si è veramente.» Joe ha personalmente co-scrittoIt Out con i collaboratori Jason Evigan, Victoria Evigan, Blush e Kane Ritchotte.