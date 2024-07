Gli anni ‘50 e i pisani di un tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Pisa, 20 luglio 2024 – Personaggi e situazioni che hanno animato la città nella seconda parte del ‘900 vengono messi a fuoco nell’ultimo numero del periodico “Er Tramme”, trimestrale di vernacolo pisano e delle tradizioni popolari diretto da Benozzi Gianetti. Figure e momenti di vita indimenticabili molti dei quali affidati alla penna di Lorenzo Gremigni.del secondo dopoguerra, quando Sabatino, il suonatore cieco di ocarina, seduto su uno sgabello in Borgo Stretto o sui lungarni soleggiati, chiedeva una piccola offerta in cambio di una copia d’annata del Sesto Caio Baccelli, infallibile contenitore di previsioni. Un ultimo ricordo di Bruno Bardi, il re della goliardia pisana, scomparso quando mancava appena un mese a festeggiare i suoi 101di vita, precede il racconto su cosa accadeva in città nelle estati che vanno dal 1946 al 1960.