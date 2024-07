Ciclismo ecco il Giro della Lunigiana internazionale juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Luni (La Spezia), 20 luglio 2024 – Nella località dove il 7 settembre si concluderà, è stato presentato il 48°, garaa tappe per la categoria. Saranno cinque le frazioni in programma nell'arco dei quattro giorni, con la giornata di venerdì 6 settembre che vedrà i corridori impegnati in due semitappe. Il direttore delLucio Petacchi e l'ing. Aldo Sammartano, Presidente di Spigas Clienti, hanno aperto la presentazione alla quale è intervenuto anche Mark Lorenzo Finn, Campione Italiano in linea e a cronometro, che nel 2023 sfiorò il successo finale giungendo secondo alle spalle del francese Leo Bisiaux. IL PERCORSO 4/9 Prima Tappa: LUNI-LA SPEZIA Km 83,3 Partenza da Luni per una frazione che può già creare i primi distacchi in classifica generale.