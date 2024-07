Che messaggi ho ricevuto mentre Usrula parlava | Meloni zittisce la sinistra la ragione del no

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Le ragioni del "no" a Ursula von der Leyen, secondo Giorgia: "Intanto voglio chiarire che io ho schierato l'Italia nel Consiglio europeo di fine giugno astenendomi sul mandato a von der Leyen, suggerendo a tutti di tenere in considerazione l'indicazione emersa dalle urne. Giovedì, invece, ho schierato il mio partito, all'interno di un voto parlamentare, sul programma politico della prossima Commissione. È una distinzione fondamentale", premette il premier intervistato dal Corriere della Sera. "Dopodiché qualsiasi cosa io faccia genera polemiche infinite, e dunque ovviamente sì, me lo aspettavo. Poi le polemiche bisogna saperle leggere anche nella loro serietà", azzanna con un riferimento, poi esplicitato, al M5s.