Calciomercato Modena esterno offensivo dalla Roma | che mossa!

(Di sabato 20 luglio 2024) Un altro rinforzo in arrivo per il. La sessione estiva diestiva continua a regalare sorprese e la squadra di Pierpaolo Bisoli non ha intenzione di nascondersi. In attesa di ufficializzare altre trattative, ilsi è avvicinato ad un colpo interessante. Secondo le ultime notizie è vicino l’innesto di Luigi Cherubini,della. Calciatore classe 2004, è un attaccantedi sinistra, in grado di giocare anche a destra e all’occorrenza anche prima punta.