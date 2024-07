Vigor due colpi in un giorno Beu resta para Campani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Da partenza sicura a pilastro della difesa. Laconferma il classe 2006 Xhaferr Beu, il duttile underin rossoblu per la stagione 2024/2025. Beu è arrivato in prima squadra in punta di piedi, ma ha chiuso in bellezza, da titolare inamovibile, tanto da diventare un pezzo pregiato della rosaina. Molte società di Serie A avrebbero voluto inserire il terzino nella squadra Primavera, per il momento però non si muoverà dalla spiaggia di velluto. Mister Clementi potrà contare su un giovane dotato di fisico e con un ottimo bagaglio di esperienza. E non finisce qui, nella giornata di ieri è stato annunciato anche l’erede di Barzanti: il portiere classe 2000, Matteo. L’estremo difensore toscano cresce nei settori giovanili di Sassuolo e Pisa, per poi iniziare a collezionare esperienze in Serie C, dove registra oltre 20 presenze.