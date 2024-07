VIDEO – Gommone naufraga al largo delle coste pontine | in due salvati dalla Guardia Costiera

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Alle 22:15 di giovedì 18 luglio, la Sala Operativa della Capitaneria di Terracina ha ricevuto una chiamata di soccorso da parte di un natante in difficoltà aldel litorale di Sabaudia. Due uomini a bordo del, finiti in mare a causa della perdita di galleggiabilità dell’imbarcazione, segnalavano che il loro mezzo stava imbarcando acqua e si trovava in stato di semiaffondamento. L’Intervento dellaLaha attivato immediatamente la catena dei soccorsi, inviando la motovedetta CP834 sul luogo dell’incidente. Le operazioni di ricerca sono state complicate dalle informazioni insufficienti fornite dai naufraghi, che non erano in grado di garantire dati precisi sulla loro posizione e distanzacosta.