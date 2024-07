UFFICIALE – Pio Esposito ancora allo Spezia! Il comunicato dell’Inter e la formula

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024) Pionon rimane all’Inter, com’era facilmente ipotizzabile, e riparteuna volta d. Il club ligure, dopo aver ottenuto la salvezza la scorsa stagione in Serie B, adesso punta a fare ritorno nella massima serie. E per farlo si affidauna volta al classe 2005: adesso èSCELTA DI CUORE – Francesco Pio, attaccante classe 2005 di proprietàe fratello del centrocampista Salvatore e dell’attaccante Sebastiano, ha fatto una scelta di cuore e dunque ha deciso di ripartire, per così dire, sempre d. Il club ligure aveva infatti avanzato l’ipotesi di trattenerein Liguria, idea approvata in pieno dal giovane attaccante che ha la grande chance di centrare la promozione in Serie A. L’Inter ha ufficializzato il passaggio di: di seguito il