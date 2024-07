Trump a Milwaukee | Dio onnipotente mi ha salvato Poi il finale col botto e Melania sul palco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Correrò per essere il presidente di tutta l’America, non per metà America”. Donalddavanti alla folla diaccetta formalmente la nomination repubblicana per le presidenziali del 5 novembre. Un’ora e mezza di discorso (un record) di fronte all’America cambiata dopo l’attentato, accompagnato dalla moglie, i figli e i nipoti. “Sono qui grazie a Dio”, diceche ringrazia per il “travolgente supporto” ricevuto dopo l’attentato. “Il proiettile dell’assassino era a centimetri dal togliermi dal vita. In tanti mi hanno chiesto cosa sia successo: dirò esattamente cos’è accaduto, non lo sentirete da me una seconda volta perché è troppo doloroso raccontare”, dice il leader tycoon con l’orecchio destro ancora bendato.: Dio mi hanon dovevo essere qui “Sono salito dal, tutti erano felici.