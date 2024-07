Traffico Roma del 19-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

sul grande raccordo anulare il rallentamenti e code peri lavori lungo la carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia aNord via Flaminia code per lavori tra i due punti e Grottarossa direzione raccordo sulla via Pontina si rallenta perin uscita dal centro tra Viale dell'Oceano Pacifico e Spinaceto direzione Pomezia sulla tangenziale est chiusa fino al 26 luglio la rampa in entrata di via Prenestina è aperta l'uscita Casilina Pigneto in direzione del Foro Italico e concludiamo con una notizia che ci arriva dalla A1Napolibloccato tra Anagni e Ferentino in direzione da Napoli a causa di un veicolo in fiamme sul posto si è formata una coda di 5 km