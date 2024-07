The Witcher 5 – lo script sembra essere pronto

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) La produzione della quarta stagione di Theè ancora in corso, mache Netflix non stia perdendo tempo a lavorare sul seguito. Secondo fonti di Redanian Intelligence, le sceneggiature per la quinta stagione sono ora complete. In realtà non è troppo sorprendente, dato che era stato precedentemente rivelato che la stagione 5 sarebbe stata la stagione finale della serie. Allo stesso tempo, l’attrice Freya Allen (Ciri) aveva detto a ComicBook all’inizio di quest’anno che è già a conoscenza di come finirà la serie. Tuttavia, è interessante sapere che la scrittura è ormai terminata, anche se Redanian Intelligence nota che potrebbero esserci alcune lievi modifiche prima delle riprese. Nonostante Freya Allen sembri sapere come finirà The, resta da vedere quanto la conclusione si adatterà alle opere di Andrzej Sapkowski.