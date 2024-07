Serie C Carpi è arrivato il giorno del sì di Saporetti Domani prima uscita dei biancorossi all’antistadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ci sarà da attenderepomeriggio per vedere lasgambata del nuovo. Ilavoreranno ancora oggi in mattinata (dalle 9,30) e poi anche domattina sempre dalle 9,30e nel pomeriggio (alle 17) svolgeranno lasgambata in famiglia ovviamente aperta ai tifosi. Un’occasione per mister Serpini di vedere all’opera il gruppo che si allena da 4 giorni,di 4 uscite che precederanno il debutto di domenica 11 a Salò in Coppa Italia. Le altre sfide sono quelle di venerdì 26 a Molveno per affrontare il Mantova neopromosso in B, poi sabato 3 agosto a Fiumalbo contro il Livorno e quindi mercoledì 7 alle 17 al campo "Sigonio" (il ’Cabassi’ è sotto trattamento per il verde) contro il Lentigione.