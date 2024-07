Scoperta proteina dell' invecchiamento spegnerla potrà allungare la vita

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 lug. (Adnkronos Salute) - L'elisir di longevità potrebbe essere una terapia che spegne l'interleuchina 11 (IL 11), un mediatore'infiammazione identificato come. E' la via indicata da scienziatia Duke-Nus Medical School di Singapore, che hanno pubblicato su 'Nature' "i primi risultati al mondo a dimostrare che l'IL 11 è un fattore principalea senescenza". Somministrando una terapia che lo inibisce, in moi animali i ricercatori sono riusciti adladi un quarto, fino al +25%. Il metabolismo migliorava, l'accumulo di grasso bianco virava verso la produzione di grasso bruno brucia-calorie e aumentava la forza muscolare. Totale: più anni di, in salute.