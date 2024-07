Primo squillo di Calò E Varone cala il poker

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il secondo step sul percorso di preparazione precampionato del Cesena finisce 9-1. Dopo la rappresentativa dell’Alto Savio tocca alla Sampierana, neopromossa in Eccellenza, mettere a dura prova, se possibile, lo stato dei bianconeri. Subito una novità: Donnarumma ha recuperato l’acciacco al retro ginocchio che l’assilla da un po’, neanche un minuto in campo ma tanta corsa. In campo invece Adamo, assente domenica per il grave lutto che l’ha colpito. Neanche il tempo di registrare le formazioni e Shpendi (foto) passa: ruba palla Berti, assist al bomber che non sbaglia il rigore in movimento. Splendida l’azione che porta al raddoppio, Kargbo parte a centrocampo, semina un paio di avversari e segna. La qualità degli sparring è cresciuta, il portiere Balducci limita i danni con frequenti parate, come al solito è completamente inoperoso Pisseri.