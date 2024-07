Parigi 2024 regolamento pugilato | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ile tutto quello che c’è da sapere sulall’Olimpiade di. Introdotto al maschile sin dal 1904, la boxe ha visto gareggiare le donne solamente a partire da Londra 2012. Gli atleti saliranno sul ringno dal 27 luglio al 10 agosto per un totale di 13 eventi, 7 al maschile (51, 57, 63.5, 71, 80, 92, +92 kg) e 6 al femminile (50, 54, 57, 60, 66, 75 kg). ILDELLA BOXE Solamente i pugili amatoriali possono partecipare alla manifestazione, per questo motivo l’Olimpiade è spesso trampolino di lancio per alcune straordinarie carriere: è il caso di Cassius Clay, oro a Roma nel 1960. Ogni incontro si svolge su tre round da tre minuti ciascuno, intervallati da una pausa di un minuto.