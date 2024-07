Mi aspettavano a pranzo arriverò a cena | ritardi dei treni a Firenze attese fra caldo e folla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Un venerdì nero. La stazione di Santa Maria Novella si è trasformata in un vero e proprio accampamento. Il guasto di un treno sull'Alta velocità aRovezzano ha causatodi ore su tutte le linee ferroviarie. Sono centinaia le persone in piedi sotto i tabelloni che annunciano gli orari di partenza e di arrivo dei. Sono tutti in attesa di una buona notizia, ma icontinuano ad aumentare. "Io e la mia amica dovevamo andare a Napoli, ci stavano aspettando i nostri fidanzati, il treno sarebbe dovuto partire alle 11.30, sono le 13.00 e siamo ancora qui." I più fortunati si sono accaparrati un posto sulle panchine, altri sulle valige, altri ancora, sfiniti dal ritardo e dal, si sono persino sdraiati in terra, a leggere o a dormire per ingannare il tempo.