Metti un sabato sera al museo alla scoperta del mito di fondazione delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 –unalfra amore, coraggio e passione. È dedicatadi unapiù affascinanti e drammatiche leggende dell’antica Grecia che racconta ildi, la visita guidata esclusiva che, il prossimo 20 luglio, ilGaio Cilnio Mecenate propone al pubblico in occasione dell’aperturale e che offrirà un approfondimento sull’Anfora di Casalta che raffigura il Ratto di Ippodamia. I visitatori si troveranno così a rivivere le vicende del giovane Pelope che, innamorato di Ippodamia, dovette affrontare una sfida imposta dal padre di lei, il re Enomao: vincere una corsa di carri contro di lui o morire. Pelope riuscì nell’impresa, ma non senza conseguenze terribili per la sua famiglia. Unche rappresenta valori quali amore, inganno, sacrificio e coraggio.