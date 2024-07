L’inviato speciale Nato per il sud del Mediterraneo sarà lo spagnolo Colomina Lettera di protesta dell’Italia a Stoltenberg

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) A Palazzo Chigi ci si appresta a vivere settimane di tensione prima di conoscere quali ripercussioni attendono l’Italia dopo la decisione di Fratelli d’Italia di votare contro la conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea. Ma a Roma si aspettava anche un’altra decisione in arrivo da Bruxelles, quella sul prossimo rappresentantedellaper i rapporti con i Paesi della sponda Sud del, un incarico che l’Italia riteneva di dover ottenere. E invece per il ruolo è stato scelto loJavier, decisione che ha fatto arrabbiare il governo Meloni che ha inviato unadial segretario generale dell’Alleanza, Jens. La partita non è ufficialmente conclusa.