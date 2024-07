Licenze Ncc il blocco è incostituzionale | cosa cambia per i taxi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo ildelle nuoveNcc, il servizio di noleggio di un’auto con conducente simile a un, in attesa della piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenzae di autorizzazione Ncc. Questodurava da oltre cinque anni e poneva, secondo la Consulta, una barriera d’ingresso verso i nuovi operatori nel settore in Italia. La norma dichiarataavrebbe causato un grosso disservizio alla popolazione a causa dell’incapacità del servizio pubblico di linea edi gestire la domanda di spostamenti soprattutto all’interno delle aree metropolitane in cui il traffico è più intenso.