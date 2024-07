La solitudine dei Culurgiones sardi diversi da tutti gli altri cugini di gyoza giapponesi e jiaozi cinesi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) Agnolotti, tortellini, cjarsons Insomma, la pasta ripiena - uno dei fiori all'occhiello della gastronomia italiana - sarebberonati in Eurasia, il blocco continentale che vede insieme l'Europa e l'Asia come un super-continente (entità geografica coniata a metà '800) e si sarebbero diffusi poi in Italia a partire dal Nord e procedendo giù giù per il resto della Penisola. Lo studio - che ha usato per la prima volta un metodo scientifico tipico della biologia ad uno dei più iconici elementi della cultura italiana - è frutto di una ricerca guidata dall'Università di Padova e ha visto la partecipazione anche delle Università di Bari, Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Università Federico II di Napoli: pubblicato sulla rivista Discover Food, stila una sorta di albero genealogico della pasta ripiena.