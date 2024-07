La Nike x Comme des Garçons Air Foamposite One Cat Eye è la regina delle sneaker di quest' estate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 19 luglio 2024)dessono una coppia da oltre vent'anni, eo ha dato vita a pezzi da novanta come ladesAirOne Cat Eye. Mentre di solito la collaborazione si orienta versochiare e pulite,a volta si è optato per qualcosa di un po' più stravagante.desAirOne Cat EyeTerza rivisitazione della silhouette da basket della casa di Tokyo dopo la collezione iniziale del 2021, la Cat Eye presenta una strutturacompleta (in pratica poliuretano liquido riscaldato e modellato). Le parti laterali e mediali sono decorate con un effetto increspato unico, apparentemente ispirato ai giardini zen giapponesi. E seo non fosse abbastanza, la scarpa è ricoperta da un disegno marmorizzato nero e grigio.