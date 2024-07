La denuncia dei genitori | Nostra figlia di 10 mesi dimenticata all’interno dell’asilo nido chiuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Varese, 19 luglio 2024 – Sono in corso accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto alcuni giorni fa in un asiloprivato a Varese, Il Giardino dei Monelli. Qui, una bambina di diecisarebbe stata lasciata sola dalle maestre che erano andate via chiudendo la struttura, al termine del servizio, non accorgendosi che la piccola era ancora nel suo lettino. .Are il fatto i, che hanno informato la Polizia. Secondo quanto ricostruito il papà intorno alle 17 è arrivato all’asilo per prendere la piccola, ma era tutto. Ha quindi cominciato a telefonare alle educatrici, nessuna di loro rispondeva, mentre la preoccupazione aumentava di fronte alla porta chiusa e al silenzio del telefono alle sue chiamate per avere notizie della