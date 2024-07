Il Sanlorenzo – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024) IlVia dei Chiavari, 4/5 – 00186Telefono: 06/6865097 Sito Internet: www.il.it Tipologia: pesce Prezzi: antipasti: cotti 32/35€, crudi 28/38€, ostriche 7€ l’una, ricci 4€ l’uno, primi 28/36€, secondi 36/60€, pesci all’etto 15/19€, dolci 12/15€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì a pranzo OFFERTA Mare, mare e ancora mare per questo ristorante situato in pieno centro storico, a due passi da Campo de’ Fiori. Il pesce, freschissimo, proviene prevalentemente dal mare di Ponza e il crudo è uno dei punti forti del menù, che ha un’impostazione molto classica. La carta, infatti, propone un percorso degustazione a 125 euro per 6 piatti e la scelta singola tra antipasti crudi e cotti, primi, secondi e dolci.