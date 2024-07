Il piano di Kristen Michal per decarbonizzare l’Estonia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo un mandato di tre anni e mezzo, il 15 luglio la prima ministra del, Kaja Kallas, si è dimessa dal suo incarico per sostituire Josep Borrell nel ruolo di Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza. La scelta di Kallas, che guiderà il governo a interim fino all’inizio ad agosto (quando avverrà la formazione del nuovo esecutivo), non ha sorpreso il pubblico, né gli altri rappresentanti del governo estone: sebbene le dimissioni siano arrivate formalmente solo lunedì, al termine del Summit Nato tenutosi a Washington, il suo successore era già stato scelto il 29 giugno. La decisione è stata presa durante una riunione straordinaria, a porte chiuse, del partito alla guida del governo, Reform, anche se Kallas avrebbe preferito una nomina durante una plenaria dell’intero parlamento.