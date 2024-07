Il futuro del territorio | Necessario puntare su innovazione e cura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una smart land verde, questo dovrebbe diventare la provincia di Pavia e di questo si è parlato ieri nell’incontro per il rilancio delle azioni per la promozione del nuovo Accordo quadro di sviluppo territoriale della provincia di Pavia all’Ufficio territoriale regionale. Convocata dall’assessore alla Famiglia Elena Lucchini, alla riunione è intervenuto in videoconferenza anche l’assessore Massimo Sertori, titolare della delega alla Programmazione negoziata regionale che ha annunciato il ruolo di coordinatrice di Lucchini. "Solo grazie all’ascolto – ha detto Lucchini – potremo mettere a terra interventi infrastrutturali di rigenerazione delle potenzialità del nostro".