I Foo Fighters interrompono il concerto a metà spettacolo a New York

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Un forte temporale ha costretto i Fooad evacuare lo stadio Citi Field di Newdurante il lorodi mercoledì sera. La band americana stava suonando il 13esimo brano della loro scaletta quando è stata costretta ad interrompere per motivi di sicurezza. I Fooila Newper un temporale: “La sicurezza prima di tutto” “Siamo davvero dispiaciuti di non aver potuto suonare l’interoper il fantastico pubblico di stasera al Citi Field”, ha scritto la band su Instagram. “Ma la sicurezza dei nostri fan, della troupe e di tutti coloro che lavorano allo stadio viene prima di tutto. Quando è stato chiaro che le condizioni non erano più sicure per continuare locon questo tempo pericoloso, non abbiamo avuto altra scelta che interrompere”.