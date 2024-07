Giorgio Vasari e Properzia de’ Rossi in scena a Casa Vasari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) Arezzo, 19 luglio 2024 – Il Museo diè lorio di eccezione di uno spettacolo teatrale e di un concerto di Arezzo Smart Festival, dedicati ai 450 anni dalla morte di, formidabile pittore e architetto aretino.è un esempio forse unico, per le caratteristiche e il significato del complesso di testimonianze che in essa sono riunite. Essa costituisce il fulcro di una vera e propria “macchina della memoria” cherealizza personalmente per costruire l’immagine di sé da tramandare ai posteri. In questi straordinari ambienti e nelle sale affrescate dall’artista mercoledì 24 luglio, alle 18:00, la compagnia Art-U presenta lo spettacolo itinerante “de’. Raccontoano di una ‘femmina schultora’” con Virginia Billi, su testo di Virginia Billi e Marco Caroccia e le musiche di Riccardo Caroccia.